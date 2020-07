Agenda digital: diviértete desde casa

Un 4 de Julio diferente pero no por ello menos divertido. Te decimos dónde ver los tradicionales fuegos artificiales de la celebración

Show de Macy’s desde casa

Uno de los espectáculos de luces más esperados de Nueva York, el que realiza Macy’s, y que usualmente atrae a miles de residentes para verlo desde los techos de sus casas, ahora tendrá lugar en varios sitios de la ciudad no revelados desde hoy y hasta el sábado con una duración de solo cinco minutos. Esta estrategia tiene como fin prevenir que los neoyorquinos se congreguen en espacios públicos. Habrá una presentación especial que resumirá el despliegue de luces y que será televisado en todo el país el sábado a las 8 pm, hora del Este, por la cadena NBC.

Luces desde Washington

Los fuegos artificiales iluminarán Washington durante el evento A Capital of Fourth, que usualmente tiene lugar en el West Lawn de la capital. Sin embargo, este año, para mantener la distancia social, se podrá ver desde casa. La presentación contará con actuaciones previamente grabadas de artistas como Patti LaBelle y Renée Fleming. Los actores John Stamos y Vanessa Williams serán los anfitriones. Se podrá ver el sábado por el canal público PBS, pbs.org, y en la página de Facebook y el canal de Youtube de esa cadena. 8 pm, hora del Este.

Texas y Nashville celebran

La celebración Shell Freedom Over Texas, de Houston, un festival anual que tiene lugar en la Buffalo Bayou, ahora solo se podrá ver virtualmente. El evento incluye fuegos artificiales y shows musicales como el de la Houston Symphony y la cantante Pat Green. Sábado, 8 pm, hora del Este en abc13.com. También en el sitio newschannel5.com, a las 10 pm, hora del Este, se podrán ver los fuegos artificiales de Let Freedom Sing!, el evento de Nashville que en esta ocasión no tendrá conciertos musicales pero que honrará a los trabajadores de la salud y a los que están en la primera línea atendiendo a pacientes de coronavirus.

Fiesta en el Grand Park El sábado, el evento anual que se celebra en el Gran Park del centro de Los Angeles, se efectuará en esta ocasión de manera virtual; este parque y el Music Center son los anfitriones. Entre lo que los internautas podrán disfrutar serán presentaciones de bandas locales, poesía, actividades para niños, comedia y talleres de arte y literatura. La primera hora se podrá ver en abc7.com a partir de las 7 pm, horario del Pacífico; posteriormente, de 8 a 10 pm, se pueden seguir los eventos en la36.org, Facebook Live (@GrandParkLosAngeles y @MusicCenterLA), grandparkla.org y musiccenter.org. No habrá juegos pirotécnicos, pero sí la participación de personalidades como la cantante San Cha (en la foto), la chef Jocelyn Acevedo, el actor Danny Trejo, el poeta Luis J. Rodríguez, el artista visual Patrick Martínez y los dueños de Cerda Vega, quienes venden birria de res en un camión de comida. ‘Hamilton’ en Disney Plus Una manera de celebrar el 4 de Julio también sería viendo el aclamado musical “Hamilton”, obra del autor de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, que se estrena este viernes en el canal Disney Plus. La grabación en vivo de esta obra tiene como protagonista al propio Miranda, y fue dirigida por Thomas Kail. Estreno de Diavolo

La compañía de danza Diavolo: Architecture in Motion regresa al teatro The Soraya en forma virtual, esta vez con “This Is Me: Letters from the Front Lines”, un filme de Jacques Heim, director artístico de esta institución, que explora cómo el actual clima de aislamiento ha provocado que los seres humanos tengan una visión más introspectiva.

Esta, la cuarta presentación en línea de The Soraya, también captura la resiliencia, determinación y esperanza del espíritu humano al seguir los caminos de militares veteranos y del personal que atiende a los enfermos de coronavirus, quienes comparten lo que es ser verdaderos guerreros en las primeras filas y luchar contra un enemigo invisible al que toda la humanidad enfrenta actualmente. Se estrena como parte de la serie Fridays at 4 en la página de Facebook de The Soraya, facebook.com/TheSorayaStage, y en el sitio thesoraya.org.

Talleres de danza

Los estudios virtuales de Ailey Extension darán la bienvenida a bailarines de todo el mundo este verano con una variedad de talleres especialmente diseñados para seguirse desde casa. Estas clases pueden ser tomadas por bailarines de todas las edades y de todos los niveles de experiencia, para que exploren la diversidad de la danza y mejoren sus habilidades desde donde quiera que estén.

Los niños de hasta 7 años pueden tomar las clases que están pensadas y diseñadas para chicos de 7 a 12 años. El programa, titulado Kids and Teens Online, enseñara a los jóvenes bailarines los fundamentos del ballet, del baile contemporáneo, y técnicas de hip hop al tiempo que les ayuda a desarrollar la coordinación y la individualidad en sus movimientos. Las clases son impartidas por prominentes coreógrafos de Nueva York y culminará con una presentación digital para familias y amigos. Los cursos comienzan hoy con varios horarios, dependiendo de la edad de los participantes. Para el costo y los detalles ir a aileyextension.com.

Cine latino

En “Días de gracia”, durante el mundial de fútbol todo se vale, es un tiempo “santo”. El mundo entra en un vértigo paralizante. Un policía, un rehén, una familia y venganza. Son tres formas de luchar para sobrevivir en este filme que ha recibido buenas críticas por parte de la audiencia y en festivales como Cannes.

La cinta es parte de la doceava edición del Hola México Film Festival, que en esta ocasión se pospuso hasta septiembre de 2020. Filmada en 2011 bajo la dirección de Everardo Gout y con la actuación de Tenoch Huerta, Dolores Heredia, Harold Torres, Carlos Bardem y Christian Ferrer. Estará disponible de hoy al domingo. El costo para verla es de $4.99. El boleto da derecho a participar vía Zoom en una sesión de preguntas y respuestas con parte del elenco. Detalles en xerb.tv/channel/holamexicoff/virtual-events.