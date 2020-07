“Karen” de Michigan le dice a afroamericana que no es racista pero le apunta con pistola en exterior de Chipotle

Una mujer blanca apuntó con un arma a una negra en medio de un altercado verbal con alegaciones de racismo en el exterior de un restaurante Chipotle en el condado Oakland en Michigan.

El incidente del miércoles, que fue grabado en video, inició luego de que, supuestamente, la blanca golpeara a la hija de Takelia Hill, identificada como Makayla Green en la entrada del establecimiento.

This "Karen" is in a vehicle that strikes a woman, the she pulls out a gun and threatens to kill the woman & screams as if she is being attacked.

This happened today in Auburn Hills, MI

Twitter, Do your thang. She needs to be famous. pic.twitter.com/rvuzLJWwrU

— steve eckhart (@22Buster2) July 2, 2020