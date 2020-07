La vivienda de lujo donde se escondía Ghislaine Maxwell, la “madame” de Jeffrey Epstein

La supuesta “Madame” del pederasta Jeffrey Epstein se escondía una vivienda de lujo de New Hampshire desde diciembre de 2019.

La británica Ghislaine Maxwell fue arrestada este jueves en una residencia llamada Tuckedaway, en las afueras de Bradford. Según NBC, la propiedad fue adquirida por $1 millón de dólares por una “entidad legal” llamada Granite Reality LLC. El pago se habría hecho con dinero en efectivo.

Ghislaine Maxwell was arrested by FBI and NYPD at "Tuckedaway," her luxurious mountain top home outside tiny Bradford, NH that she bought in December 2019 using an LLC (Granite LLC) to shield her name.

Guess she didn't shield it quite well enough.😎https://t.co/jZm6b10ehO

— Dr. Dena Grayson (@DrDenaGrayson) July 2, 2020