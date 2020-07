Más de 700 detenidos y un decomiso millonario en “la mayor operación de la historia del Reino Unido” contra el mercado de drogas ilegales

Los agentes de policía del Reino Unido arrestaron a más de 700 personas tras infiltrarse en lo que las autoridades dicen que era un sistema de mensajería encriptado de uso exclusivo de criminales que utilizaban para planear el lavado de dinero, el asesinato de rivales y la venta de bienes ilegales.

La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA) anunció el jueves que había incautado más de $54 millones de libras esterlinas, unos $67 millones de dólares en efectivo; 2 toneladas de drogas; y 77 armas de fuego, incluyendo un rifle AK-47 y después de haber logrado entrar al sistema de mensajería EncroChat monitoreando a los sospechosos desde hace dos meses.

Relacionado: WhatsApp en camino de ser más seguro mientras una iniciativa busca acabar con el cifrado de los mensajes electrónicos.

“El acceso a esta plataforma de comunicación fue como tener una persona infiltrada en cada uno de los principales grupos de crimen organizado del país”, dijo la directora de investigaciones de la NCA, Nikki Holland. “Esta es la más amplia y profunda operación del Reino Unido contra el crimen organizado“.

The NCA, Regional Organised Crime Units and police forces have so far arrested 746 suspects as part of Operation Venetic.

Any criminal who uses an encrypted phone – it’s highly likely we’re going to track you down. #EncroChat pic.twitter.com/xhkSz8L3Qq

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) July 2, 2020