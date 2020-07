Peatón golpeó a bebé en su cochecito y lo mandó al hospital sangrando en Nueva York

Un niño de dos años fue hospitalizado el miércoles después de que un hombre aparentemente lo atacó al azar en Morningside Heights (NYC), dijeron fuentes policiales.

El bebé iba dentro de su cochecito con su niñera de 22 años, cerca de la intersección de la calle 110 y Morningside Drive, ayer alrededor de las 9:35 a.m., cuando el asaltante llegó y lo golpeó en la cara antes de huir.

Según las fuentes, la víctima fue llevada al hospital, donde necesitó seis puntos de sutura cerca del ojo derecho.

Se está llevando a cabo una investigación y no se han realizado arrestos, destacó Daily News.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Man attacks two-year-old being pushed in stroller in Manhattan https://t.co/AGlr51Tx4h pic.twitter.com/UGn7kSw40d

— New York Post (@nypost) July 2, 2020