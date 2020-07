Sondeo: mayoría reconoce racismo y brutalidad, pero rechaza quitar fondos a NYPD; para Trump es “denigrante” gastar en mural BLM de 5ta Av

Aunque activistas y manifestantes por la muerte de George Floyd pidieron y han celebrado el recorte de fondos a la policía de Nueva York, la mayoría de la población no apoya la idea, según una encuesta de Siena College.

60% de los votantes consultados a nivel estatal rechazó la medida, el doble de quienes la apoyaron (30%). Incluso en NYC la mayoría se mantuvo en contra (47%), aunque no tan lejos de la aprobación (41%).

A nivel racial, los resultados fueron muy diferentes: 67% de los blancos están en contra de quitar fondos a la policía y 54% de los negros a favor.

Incluso cuando la encuesta cambió la palabra “quitar” por “reducir” fondos a NYPD, la mayoría estatal (57%) se mantuvo en contra y 37% a favor. En NYC, 51% dijo que respaldaba la noción de ‘financiamiento reducido’, mientras que 42% se opuso.

En los suburbios de NYC, la tendencia fue totalmente contraria: 71% en contra de quitar fondos a la policía y 25% a favor.

La encuesta también concluyó, por un margen de 2 a 1 (60 a 35%), que la muerte de Floyd en mayo expuso un patrón más amplio de violencia policial excesiva contra los negros.

El 91% de los votantes negros respondió así, seguido por 64% de los latinos y 53% de los blancos. En general, el 81% dijo que el racismo sistémico es un problema serio.

Además, el 80% encuestado dijo que fue una buena idea que los legisladores estatales aprobaran recientemente proyectos de reforma al protocolo policial, incluyendo criminalizar el uso de estrangulamientos, hacer públicos los registros disciplinarios y crear una unidad especial dentro de la oficina del Fiscal General del estado para investigar cuando un civil es asesinado por un oficial de policía.

El 60% también dijo que las personas de color no son tratadas de manera justa por el sistema de justicia penal de Nueva York, en comparación con 29% que no estuvo de acuerdo con esa afirmación, resumió New York Post.

Las reformas y el recorte de fondos a la policía se oficializaron en medio de las tensiones que actualmente se viven entre NYPD, activistas y el alcalde Bill de Blasio, arreciadas tras la muerte de Floyd en Minnesota.

Ayer, de nuevo el mandatario Donald Trump criticó al alcalde De Blasio después de que el Concejo Municipal de NYC aprobara recortar el presupuesto de la policía de Nueva York en $1 mil millones de dólares, y pidió en cambio a gastar dinero “luchando contra el crimen”.

“NYC está recortando los $$ de la policía por UN MIL MILLONES DE DÓLARES y, sin embargo, @NYCMayor va a pintar un cartel grande, caro y amarillo de Black Lives Matter en la Quinta Avenida, denigrando esta lujosa Avenida”, escribió el presidente en Twitter el miércoles.

Aproximadamente dos horas después, De Blasio respondió por la misma vía a Trump, diciéndole: “Esto es lo que no entiendes. Los negros CONSTRUYERON 5th Ave y gran parte de esta nación. Tu “lujo” provino de SU trabajo, por el cual nunca han sido justamente compensados. Los estamos honrando. El hecho de que lo veas como denigrando a tu calle es la definición de racismo”.

Previamente, el viernes Trump y De Blasio intercambiaron insultos por el mismo tema.

El sondeo de Siena College se realizó del 23 al 25 de junio, encuestando a 806 votantes registrados en todo el estado, con un margen de error de 3.9%. Los detalles pueden consultarse aquí.

Here’s what you don’t understand:

Black people BUILT 5th Ave and so much of this nation.

Your “luxury” came from THEIR labor, for which they have never been justly compensated.

We are honoring them. The fact that you see it as denigrating your street is the definition of racism.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 1, 2020