Raúl Jiménez está nominado a Jugador del Mes de la Premier League

El buen rendimiento de Raúl Jiménez está rindiendo frutos, no solamente es asediado por distintos clubes top de Europa, sino que está ganándose el reconocimiento dentro de su misma liga, ya que es uno de los seis candidatos a Mejor Jugador de la Premier League del mes de junio.

Dicho reconocimiento lo otorga EA Sports, la empresa que creó el popular videojuego FIFA.

“El Lobo Mexicano” está compitiendo por esta distinción con su coequipero, Conor Coady; con Bruno Fernandes y Anthony Martial, del Manchester United; Danny Ings, del Southampton, y con Allan Saint-Maximin, del Newcastle.

En caso de que el futbolista de Tepeji del Río logre vencer a sus contendientes, sería la primera vez que conseguiría esta distinción, ya que en noviembre pasado fue Jugador del Mes, pero por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra, donde se impuso a Sadio Mané con 73 por ciento de los votos.

The number 9️⃣ that can do it all, now takes free kicks.

🇲🇽💫 pic.twitter.com/GpwytPYXFT

— Wolves (@Wolves) July 3, 2020