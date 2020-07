Día de la Independencia lleno de sabores y colores: Recetas fáciles para celebrar este 4 de julio

View this post on Instagram

Tenemos para ti la receta de las brochetas de lomo al curry más deliciosas del mundo.🤤 #CocinaFácil #brochetas #lomo #recetas #cocinandoencasa #delicioso #instagood . . . Necesitas: 500 g de lomo de cerdo cortado en cubos 1 cda. de comino en polvo 1 cda. de cúrcuma 2 cdas. de curry en polvo 1 taza de leche de coco 2 pimientos rojos cortados en cuadros 1 cebolla cortada en cuadros 3 cdas. de aceite Paso a paso: Mezcla la carne de cerdo con las especias. Salpimienta y agrega la leche de coco. Marina durante dos horas en refrigeración. Escurre la carne y forma las brochetas con el pimiento, la cebolla y trozos de lomo. Asa las brochetas en una sartén muy caliente con un poco de aceite. Sirve.