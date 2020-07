El Chapito pide a mujeres no dejarse engañar y denuncia a extorsionador que las graba desnudas

El Chapito alertó a mujeres para que no caigan en esta trampa

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias el Chapito, hijo del narcotraficante Joaquín “el Chapo“ Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS), denunció a un sujeto que se hace pasar por otra persona para extorsionar a mujeres en su nombre.

Mediante Instagram en la que se supuestamente es la cuenta oficial del Chapito, @therealivanguzman, donde compartió la imagen en la que aparecen capturas de pantalla del tipo que extorsiona mujeres en su nombre.

Qué tal amiga, estoy contactando morras (jóvenes) que quieran conocer a Iván Guzmán y quieran atenderlo sexualmente, si te interesa avísame y te digo cómo hay que hacer, saludo”, dice el mensaje que denuncia el Chapito.

Ante ello, el hijo del Chapo Guzmán no escondió su molestia y en una imagen posterior escribió una aclaración: “Esta cuenta que contacta mujeres es totalmente falsa, se hace pasar por @jordanosantoro_. No caigan en esto, ya que esta persona requiere que hagan una llamada por Skype, graban y luego les pide dinero para no hacer público dicho material íntimo”, acusa el Chapito.

No es la primera vez, que mediante su red social oficial, sale a desmentir a gente que en su nombre pide favores sexuales.

A mediados de junio, después del Día del Padre, compartió en redes sociales una fotografía en donde felicitó a su progenitor por la fecha que en esta ocasión se celebró en México el domingo 21 de ese mes.

Con esta publicación, es la ocasión número 36 que Iván Archivaldo, el Chapito, comparte imágenes mediante Instagram Stories, mientras que en su perfil tiene nueve posteos, ya que ahí ha compartido 11 fotos (5 de ellas en una misma publicación), una carta y un video; así como cinco historias destacadas.

