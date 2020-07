Fans despiden al Galaxy de forma pintoresca: El MLS is Back se acerca y “Chicharito” sí viajará

El fútbol regresará a Estados Unidos el próximo 8 de julio con el torneo MLS is Back y poco a poco los equipos están llegando a Orlando, la sede del torneo. El LA Galaxy lo hará el próximo lunes, pero sus fans ya los despidieron de una manera muy peculiar.

Mientras los jugadores salían de su último entrenamiento en el Dignity Health antes de partir a Disney, en Orlando, los seguidores del equipo se congregaron en las afueras de las instalaciones para hacerles el “pasillo” a los jugadores, pero lo hicieron de una manera que se ajustó a las circunstancias actuales: desde sus autos para practicar la sana distancia.

Los aficionados se presentaron con bengalas, banderas, bufandas y mucha parafernalia del equipo para alentarlos y desearles un excelente viaje. Allí miraron pasar a cada uno de los elementos que viajarán al torneo que servirá como preámbulo para la próxima temporada de la MLS. Entre los jugadores que desfilaron se pudo ver al 10 del equipo, Cristian Pavón, y a “Chicharito” Hernández, quien ya se confirmó que sí disputará el torneo.

“La decisión del Chicharito y de todos los jugadores ha sido de apoyar y de estar con el equipo en este torneo. Ya hablamos con Javier y sí hará el viaje a Orlando con el resto del grupo“, mencionó el DT del equipo Guillermo Barros Schelotto el jueves pasado.

Los galácticos debutarán en el torneo el lunes 13 de julio contra los Portland Timbers, su siguiente partido será uno de los más esperados de la competencia: El Clásico de El Tráfico en el que se enfrentarán al LAFC, a realizarse el sábado 18.

