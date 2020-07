Pervertido arrestado por exhibir sus genitales a niñas en Brooklyn

Lucio Pecher Guarcax fue arrestado y acusado como sospechoso de haber exhibido al menos seis veces sus partes íntimas a niñas y adultos en Brooklyn (NYC).

Pecher Guarcax, de 28 años, fue detenido el martes en relación a incidentes en Sunset Park que se remontan a 2019. Supuestamente sacó su pene en persona o por una ventana, dijo la policía de Nueva York.

En uno de los incidentes, se exhibió a dos menores de 11 y 13 años que paseaban a su perro cerca de la 7ma Avenida y la calle 18 a las 9:30 a.m. del 24 de junio de 2019, según la policía.

Las niñas se alejaron y avisaron a su madre, quien siguió al sospechoso y tomó varias fotografías, que la policía hizo públicas como alerta.

Anteriormente, supuestamente el 31 de mayo de 2019 se paró fuera de la ventana de una casa y manipuló sus partes privadas mientras una mujer de 40 años y sus hijos estaban adentro. La residente llamó a la policía y el sospechoso huyó en una SUV blanca.

Pecher Guarcax fue acusado de actuar de manera nociva para un menor de edad y de lujuria pública, resumió New York Post.

