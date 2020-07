“Ya es suficiente”, las palabras de un conductor de Amazon que renunció a su trabajo en Twitter y abandonó su camioneta en una gasolinera llena de paquetes

El tweet de Derick Lancaster se convritió en viral después de renunciar a su empleo como repartidor de Amazon y abandonar la camioneta que manejaba en una gasolinera repleta de productos.

Lancaster, un joven de 22 años, dejó su trabajo como repartidor de Amazon a mitad de su turno. Dejando las llaves puestas en la furgoneta cargada de paquetes por entregar en una gasolinera de un suburbio de Detroit para después publicar un video en Twitter e irse a casa a bordo de un Lyft.

“Mi acción fue una reacción inmadura e irresponsable. Pero ya es suficiente”, dijo Lancaster al canal de televisión WXYZ sobre el tweet que publicó el lunes por la tarde.

An #Amazon delivery driver calls it quits and leaves behind a truck full of packages at a gas station. @_lilderick went viral overnight after tweeting about it and he says had enough.

Tonight, he explains his hasty decision and online outrage. @tv20detroit @wxyzdetroit pic.twitter.com/wsffAJnicN

— Rudy Harper (@RudyHarperWXYZ) July 1, 2020