4 ideas de cenas rápidas y frescas para cuidar el peso en verano

View this post on Instagram

Delicioso 😋 ceviche de papa 🥔 Ingredientes: 4 papas cocidas sin cáscara 1 manojo de cilantro desinfectado 1 cebolla morada pequeña 2 chiles verdes 3/4 de taza de jugo de limon 1/4 de taza de jugo de naranja 1/2 taza de aceite de oliva. Salsa de soya, al gusto Sal y pimienta 🥔 🥔 🥔 🥔 1. CORTA las papas en cubos pequeños, rebana la cebolla en tiras delgadas, pica el cilantro y el chile verde. 2. MEZCLA todos los ingredientes, con cuidado, evitando desarmar las papas. 3. Reserva en el refrigerador durante una hora para que las papas se llenen de sabor. • • • • • #recetas #receta #comidasaludable #comidasana #cocina #saludable #recipes #comida #recetasana #recetasfaciles #ceviche