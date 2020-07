“Karen” en Arizona hace escándalo por venta de cubrebocas en Target. Termina arrestada

Una supuesta amistad con Donald Trump y un Rolex de $40,000 poco pudieron hacer para evitar que una mujer en Arizona fuera arrestada después de destruir mercancía en un Target.

Un video publicado por la propia “Karen” muestra cuando arremete contra un estante de cubrebocas ante la sorpresa de los empleados de la tienda ubicada en Scottsdale.

Relacionado: Esposo de “Karen de San Francisco” es despedido de firma financiera por episodio racista

La mujer grita “no lo estoy haciendo más” mientras desmonta la mercancía. Los trabajadores le piden que se calme, pero “Karen”, desafiante, dice que quieren detenerla por ser “blanca, rubia y tener in Rolex de $40,000″.

Continued…

Police came to her house and she was arrested on IG Live saying she is a spokesperson for QAnon & the White House and wanted the police to “call Donald Trump and ask him” because she can’t share any “classified information.”

We’re doomed…pic.twitter.com/Vy4Qhmh9nX

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) July 5, 2020