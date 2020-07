Martha Washington, la viuda que se casó con el primer presidente de Estados Unidos y lo ayudó a escalar social y económicamente

George Washington fue un militar exitoso y un político ambicioso que llegó a ser el primer presidente de Estados Unidos. Sin embargo, ese camino no lo transitó solo. Una mujer lo ayudó a escalar social y económicamente. Y algunos opinan que si no hubiese sido por el dinero y estatus de ella, él no hubiese llegado tan lejos