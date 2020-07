Al menos una temporada más: Gianluigi Buffon quiere seguir haciendo historia bajo los tres palos

El retiro del legendario guardameta puede esperar

Hay Gianluigi Buffon para rato, así lo confirmó el futbolista de 42 años de viva voz, luego de convertirse el guardameta con más partidos disputados en toda la historia de la Serie A el fin de semana pasado.

“Jugaré al menos hasta los 43 años, aunque es normal que, después de los 40 años, se piense mes a mes”, dijo, y es completamente cierto, ya que la semana pasada el arquero firmó su renovación con la Juventus por un año más.

#SerieA 🇮🇹 🚨 OFICIAL: Buffon renueva con la Juventus hasta el año 2021 pic.twitter.com/M4TqMPsqU4 — Diario SPORT (@sport) June 29, 2020

“Mientras siga encontrando la motivación, estaré contento de seguir jugando. No voy a estropear lo que la naturaleza me ha dado”, añadió.

Y es que luego de 25 años como profesional aún tiene una asignatura pendiente, ya que hay un título que nunca ha ganado y le sigue rondando en la cabeza, por lo que no pierde la esperanza de que el próximo año por fin pueda cristalizar tal anhelo: obtener la Champions League.

“Hemos estado a veces tan cerca… No haberla ganado es una decepción, pero a veces he encontrado en las decepciones la fuerza para no renunciar”, aseguró el portero, que ha estado cerca de levantar la orejona en el 2003, 2015 y 2017, los tres años en los que ha perdido la final con La Vecchia Signora.

✍🇮🇹 Gianluigi Buffon extendió su contrato con la Juventus hasta el 2021, y en Enero cumple 43 años. Sueña con ganar la Champions League por primera vez y jugar su último Mundial. ¡LEYENDA PURA! pic.twitter.com/UGcUd63w7j — Los Convocados Perú (@Losconvocadosp) June 29, 2020

En total y contando todas las competiciones, así como los partidos disputados en sus inicios en Parma, la temporada pasada en el París Saint Germain y sus 175 duelos internacionales con la Azurra, Buffon suma 1,090 encuentros disputados en su carrera profesional. Tan solo en Italia, durante el partido contra el Torino, cumplió 648 partidos en la Serie A, rompiendo la marca de Paolo Maldini, quien se quedó en 647.