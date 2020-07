La hermana de Ludwika Paleta se muestra descansando en bikini, luciendo espectacular

View this post on Instagram

Extraño tanto la naturaleza … esos son lugares que amo y que me llenan el alma … espero volver pronto para nutrir el espíritu de sol, bosque, playa , mar … que belleza de mundo que tenemos … es lo que más deseo hacer en este momento … viajar … @careyes_realestate @thompsonzihuatanejo @stregispuntamita @hotelxcaretmexico gracias por existir! Y la reserva hermosa de Tehuacán, con sus cactus y patas de elegante milenarias…. te amo México! 🇲🇽 #yosoloquieroviajar #vivalavida #naturelover … me urge!