“Lo más importante para mi familia es que me quede en casa”: Carlos Vela sobre su ausencia en el MLS is Back

El LAFC ya confirmó lo que era un secreto a voces: Carlos Vela no hará el viaje a Orlando para disputar el torneo MLS is Back, y lo dio a conocer con un comunicado en el que el delantero explicó sus razones.

“Nada me gustaría más que estar con mis compañeros en Orlando. Yo siempre quiero dar lo mejor de mí para el club, nuestra afición y la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, he decidido que lo más importante para la salud de mi familia es que me quede en casa durante un embarazo complicado para mi esposa”, explicó el MVP y Bota de Oro actual de la MLS.

“Voy a extrañar al grupo pero los estaré apoyando desde la distancia y los espero con el trofeo de vuelta en casa. Pronto llegará el día en el que podamos estar juntos nuevamente y seguir logrando cosas importantes para nuestro equipo. ¡Vamos LAFC!”, se añade en la misiva.

"It is in the best interest of the health of my family to stay home and be with my wife during what is a risky pregnancy. I will miss being with my teammates and coaches, but I will be cheering and supporting LAFC from a distance." – @11carlosV https://t.co/ta9PlhTLcj

