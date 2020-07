Nueva York entra a la fase 3 de reapertura, conoce las actividades que podrás realizar de nuevo

Luego de ser una de las ciudades de Estados Unidos más afectadas por la pandemia del COVID-19, incluso el epicentro de contagio en todo el país, este lunes 6 de julio, Nueva York entrará a la fase 3 de reapertura económica.

A partir de este lunes en la ciudad de Nueva York podrán abrir salas de masajes, de manicura y de tatuaje, aunque los restaurantes no podrán recibir clientes en su interior como estaba previsto.

El gobernador Andrew Cuomo anunció que la ciudad continúa con sus planes de reapertura al dar a conocer los nuevos datos sobre el coronavirus que muestran una baja en los indicadores, luego de una alza en los nuevos casos el pasado viernes.

De las 63 mil 415 pruebas realizadas el sábado en el estado, 533, el 0.84% resultaron positivas, informó Cuomo en un comunicado.

NYC will enter Phase 3 of reopening tomorrow. Indoor dining will remain closed.

Wear a mask. Socially distance. Be smart. #NewYorkTough

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) July 5, 2020