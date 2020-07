Xbox anuncia nuevo evento digital

A través de sus redes sociales, Xbox confirmó que el próximo 23 de julio a las 12:00 (ET) tendrá lugar un evento virtual llamado Xbox Games Showcase que podrá verse en vivo a través de los canales oficiales de Twitter, Facebook, YouTube y Twitch de la marca, así como en el sitio web.

El enfoque de este evento serán los juegos first-party de Xbox Series X, es decir, los que están siendo desarrollados por Xbox Game Studios.

🎮 Xbox Games Showcase

📅 July 23rd

⏰ 9am PT@SummerGameFest Pre-Show at 8am PT with @GeoffKeighley on @YouTubeGaming#XboxGamesShowcase pic.twitter.com/zGr5AnFwic

— Xbox (@Xbox) July 6, 2020