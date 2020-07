Ana de la Reguera plantó un hermoso huerto en su casa de Los Ángeles

La pandemia le hizo encontrar su gusto por la jardinería

Ana de la Reguera confiesa que ya está cansada de la cuarentena por el coronavirus y muere por regresar a México para poder ver y abrazar a todos sus seres queridos; sin embargo, dice que ha sabido aprovechar el tiempo que ha pasado en su casa de Los Ángeles para sembrar algunas plantas e incluso cultivar su propia comida en el patio, situación que la tiene bastante emocionada y orgullosa de sí misma.

En entrevista para “Hoy”, la actriz señaló que su afición por la jardinería inició cuando le comenzó a preguntar al señor que arreglaba su patio qué pasaría si cambiaban unas cuantas plantas de lugar o si ponían unas nuevas y señaló que el empleado no dudó en enseñarle cuidadosamente qué cuidados debía tener con cada una de ellas.

“Hablo con las plantas y los árboles y en ese tema me encontré con un nuevo talento que es la jardinería. Fue algo que se dio súper natural, empezó como algo chiquitito y fue creciendo y creciendo hasta que se convirtió en un huerto en la parte delantera de mi casa. Planté muchas cosas y ya me sé sus propiedades y hasta cocino con ellas, por ejemplo utilizo muchísimo epazote para mis guisados. Me fascina hacerlo”, dijo Ana.

Por otra parte, la veracruzana respondió a aquellas personas que la critican por no dar mensajes de apoyo a los mexicanos que se han visto afectados por el COVID-19 y dijo que aunque no pueda ir personalmente por la crisis sanitaria, sí está al pendiente de la situación ante la pandemia, así como de las dos fundaciones de caridad que tiene.

