Astrid Rivera de ‘Despierta América’ revela que fue acosada cuando estuvo en el ejército

La periodista boricua relató que fue víctima de un sargento

Luego del brutal asesinato de Vanessa Guillén, son cada día más los casos de mujeres que se atreven a denunciar lo que viven dentro de los entrenamientos militares y que callan.

En esta ocasión Astrid Rivera, reportera y productora de ‘Despierta América’, reveló en el show matutino de Univision que, mientras estaba en el ejército, en Texas, fue víctima de acoso de parte de un superior, de un sargento.

Astrid, a quien vemos diariamente compartiendo historias y entrevistas en ‘Despierta América’, formó parte del ejército de Estados Unidos durante 7 años, pero fue recién ahora que se animó a revelar públicamente lo que calló por años.

“Hubo momentos y cosas donde me hicieron sentir muy incómoda… A pesar de que yo no fui violada, porque no es lo mismo un acoso sexual que una violación, yo tuve un sargento que él minimizaba lo que yo podía hacer en mis ejercicios dando alusión a una parte de mi cuerpo”, le explicó Rivera a Karla Martínez.

Ante la pregunta de si lo denunció o se quejó, Astrid reveló que no lo hizo porque, con 20 años, pensó que eso era parte del entrenamiento. Contó que desde que se pone un pie en la base militar, comienzan a recibir gritos y hablarles con palabras fuertes. Recién años más tarde se dio cuenta que era una acción violenta, en especial hacia las mujeres.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA: