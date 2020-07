Avión de Delta Airlines aterrizó de emergencia en Nueva York tras impactar con extraño objeto

Un avión que partió desde West Palm Beach (Florida) con destino al Aeropuerto LaGuardia de NYC fue desviado ayer a otro terminal local, el JFK, luego de sufrir una abolladura considerable en la punta por posible impacto con aves.

El vuelo 1076 de Delta Air Lines aterrizó con seguridad en JFK a las 6:55 p.m. del lunes por la tarde después de informar un problema con el equipo de navegación, según la Administración Federal de Aviación (FAA).

El avión, con 43 pasajeros a bordo, se desvió a “Nueva York-JFK por precaución tras un problema mecánico. El vuelo aterrizó de manera segura y sin incidentes y el mantenimiento está evaluando la aeronave”, dijo Delta en un comunicado.

Aún no se ha determinado exactamente qué causó el impacto, si fue un pájaro u otra cosa. La FAA está investigando el caso, informó CBS2.

En enero de 2009, el impacto de gansos con un avión de US Airways que acababa de despegar de LaGuardia provocó el llamado “Milagro en el Hudson”, cuando el Capitán Chesley “Sully” Sullenberger aterrizó a salvo la nave sobre las aguas heladas de ese río.

Possible bird strike forces Delta flight from Miami to land at JFK. https://t.co/KAniy0KOft pic.twitter.com/6KoapNSeo9

— CBS New York (@CBSNewYork) July 7, 2020