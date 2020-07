Charytín y su confesión más valiente: “Le perdí el miedo a todo o sino no podía vivir”

"Un día me senté, a las 12 de la noche y dije: 'A ver, que me salgan los muertos'... y de repente amanecí dormida sin ningún muerto"

Charytín Goyco, quien será una de las juezas de ‘Tu Cara Me Suena’ de Univision, hizo una de sus confesiones más valientes: reconocer el miedo y saber que si después de la muerte de sus esposo, don Elín Ortíz, no lo superaba no iba a poder seguir viviendo.

Chary, quien vive desde la muerte de su esposo en su tierra, Santo Domingo, fue la invitada de esta semana de ‘Charlas con Luz… Ma’, el show digital de Luz María Doria, quien además fue su jefa cuando la ‘Rubia de América’ conducía ‘Escándalo Tv’.

En una charla de un poquito más de una hora hablaron de casi todo, recordaron momentos vividos y se enfocaron en uno de los temas más difíciles, o que fue un gran problema en la vida de Charytín: los miedos.

“Una vez me dio con viajar con 16 santos… No sé como Elín vivía conmigo, las cosas que ha pasado conmigo”, recordó Chary, quien además confesó que para ella fue de gran ayuda leer el libro de su entrevistada, ‘La Mujer de Mis Sueños’, donde hay un capítulo dedicado a los miedos.

“Le perdí el miedo a todo o sino no podía vivir. Cuando yo viajaba con una productora pedía un cuarto combinado y dejaba la puerta abierta porque sino no podía dormir… Le tenía miedo hasta a los muertos, le tenía miedo a todo, a los ¡rayos!”, recuerda con esa forma tan particular que tiene.

“Ahora no le tengo miedo a nada, yo aprendí a dominar cada miedo. Un día me senté, a las 12 de la noche y dije: ‘A ver, que me salgan los muertos’… y de repente amanecí dormida sin ningún muerto”, le confesó a Luzma.

Gran parte de perder los medios vinieron después del fallecimiento de su esposo Don Elín, quien siempre fue su gran compañero y el que hacía todo por ella, hasta que fue a Chary a quien le tocó cuidarlo en sus últimos 10 años de vida, cuando fue diagnosticado con alzheimer.

“Con los rayos, le dije a Candy (su perrita): ‘Si nos cae un rayo que nos caiga’… Hoy no sé a qué le tengo miedo, vivo sola. Uno mismo, tú mismo tienes que dominarlo todo y me di cuenta cuánto tiempo perdí con tanto miedo”, aseguró Chary.

Pero de todos modos, a la pregunta de Luzma de si había recibido algún mensaje del esposo fallecido, ella contestó:

“No, porque sabe que me puedo impresionar. Una vez soñé, pero estaba en un ascensor yo, él entró y yo dije; ‘Ay Dios mío es la primera vez que puedo dormir tranquila porque estoy cuidada”… Me dio alegría”.

En la entrevista también dijo que le gustaría cantar con Becky G. y que no tiene en sus planes volverse a casar o a enamorarse ya que Don Elín fue, es y será el amor de su vida.

AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA COMPLETA: