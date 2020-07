Hispano violó a una menor varias veces días después de salir de la cárcel en Nueva York

Luis Torres fue detenido como sospechoso de violar a una adolescente de 14 años sólo nueve días después de ser liberado de la prisión, dijo la policía.

Torres, de 21 años, fue arrestado a fines de junio mientras estaba en libertad condicional, después de que la víctima adolescente denunció que la había violado en una casa de Syracuse (NY) en febrero.

En ese momento Torres acababa de salir de prisión, condenado por apuñalar en 2017 a un empleado del centro comercial “Destiny USA”, informó Syracuse.com

La policía detalló en documentos judiciales que Torres tuvo relaciones sexuales con la menor de edad en otras dos ocasiones entre finales de febrero y principios de abril.

Torres fue recluido el pasado 26 de junio en el Centro de Justicia del Condado Onondaga, bajo cargos de ultraje sexual, poner en peligro el bienestar de un menor y violación de su libertad condicional.

Estuvo preso previamente dos años, tras ser declarado culpable de asalto en diciembre de 2017, cuando apuñaló a un empleado después de robar una bolsa de papas fritas en un centro comercial.

Después de ser liberado inicialmente de la custodia con condiciones en agosto de 2019, Torres regresó a prisión en enero y fue liberado nuevamente el 20 de febrero, según el informe. Nueve días después, supuestamente violó por primera vez a la adolescente que lo denunció.

Parolee who once stabbed a Destiny USA employee charged with raping 14-year-old girl https://t.co/qXSRhf1IMg

— syracuse.com (@syracusedotcom) July 2, 2020