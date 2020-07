¿ICE entrenará a ciudadanos para que puedan detener a indocumentados?

Un nuevo programa de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha desatado alertas, debido a que podría capacitar a ciudadanos comunes para ejercer labores de aplicación de la ley en la detención de indocumentados.

Ashely Huebner, abogada del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), publicó una carta donde vienen los detalles de un programa piloto llamado “Academia Ciudadana”, el cual iniciará en la oficina de ICE en Chicago, pero con miras a implementarlo a nivel nacional, identificado como Academia Ciudadana ERO (ECA).

El plan es operado por el área de deportaciones de la agencia (ERO) y consiste en seis clases a iniciar en septiembre.

“El ECA en Chicago servirá como un piloto para su implementación a nivel nacional. Durante el ECA, los participantes tendrán una visión de varias facetas y responsabilidades de las operaciones ICE/ERO y, se espera, un entendimiento de los problemas que enfrentan los oficiales a diario en la realización de su trabajo”, explica la convocatoria. “Los asistentes participaran en un escenario basado en el entrenamiento y ejercicios conducidos en un ambiente seguro y positivo, incluyendo pero no limitado a tácticas de defensa, familiarización con las armas y objetivos de arresto”.

El abogado Aaron Reichlin-Melnick, del Consejo Americano de Inmigración, se sorprendió por el plan.

“Wow. La oficina de campo de Chicago está preguntando a la gente a participar en un programa piloto para la ‘Academia Ciudadana’ de Operaciones de Ejecución y Remoción”, señaló. “Los participantes participarán en un ‘entrenamiento basado en escenarios’, que incluye ‘tácticas defensivas, familiarización con armas de fuego y arrestos selectivos'”.

