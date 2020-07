Tras el bikini rojo, Chiquis Rivera luce tremendo escote para un importante anuncio

View this post on Instagram

Es tiempo de que hagamos una diferencia! We have to be seen, y mas que nada reconocidos! Tenemos que unirnos para ayudar a nuestras comunidades y ciudad. Don’t forget to fill out your census. Es muy importante que todos participemos para que los fondos federales lleguen a donde tienen que estar, for example: schools, parks, hospitals, public transportation, etc. Hay 3 diferentes y fácil maneras para llenar tu census…computadora. Teléfono celular o por correo. It starts here: www.2020census.gov #2020Census, #Censo2020, #Sponsored