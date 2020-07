“Ve a comer pastel. Te veo luego, gordo”: Dillian Whyte le tunde a Andy Ruiz

Andy Ruiz nunca imaginó que al preguntarle a sus fans su opinión sobre una posible pelea contra Dillian Whyte, el mismísimo británico le respondería de una manera nada agradable.

Todo comenzó con una publicación del pugilista mexicoamericano en Twitter, quien preguntó a sus seguidores qué opinaban sobre Whyte como su posible rival y pidió que le dieran un RT para su aprobación.

Ruiz reunió más de 600 RTs y 2,700 Me Gusta, pero lo que realmente sorprendió es que Dillian Whyte le dejó un comentario en el que reveló que cuando su equipo lo busco para organizar una pelea, él no aceptó, así que lo criticó por la forma de gastar su dinero e ironizó sobre su alimentación y cerró su mensaje de forma contundente diciéndole “gordo”.

Who you got? Retweet and let me know ⤵️ pic.twitter.com/b00lkgpe95

— AndyRuizjr (@Andy_destroyer1) July 1, 2020