Acusan a mecánico de American Airlines por tráfico de cocaína entre Nueva York y el Caribe

Paul Belloisi, mecánico de American Airlines, fue acusado de usar su posición para ayudar a pasar un contrabando de unos 12 kilos de ladrillos de cocaína desde Jamaica a NYC escondidos en un compartimento debajo de un avión, según los fiscales federales de Brooklyn.

Belloisi (52), residente de Hicksville (Long Island, NY), se declaró “no culpable” por conferencia telefónica el lunes ante el tribunal federal de Central Islip en una acusación de tres cargos relacionados con tráfico de cocaína.

Había sido arrestado el 4 de febrero después de que el vuelo 1249 de American Airlines llegara al aeropuerto JFK desde Montego Bay, Jamaica.

Durante una búsqueda de rutina, dos oficiales de la aduana y de la patrulla fronteriza inspeccionaron un panel externo debajo del avión que alberga el sistema electrónico y descubrieron diez ladrillos de cocaína, según documentos judiciales.

Los oficiales reemplazaron los narcóticos con ladrillos falsos, los rociaron “con una sustancia que brilla cuando se ilumina con cierta luz” y establecieron un cable de radiofrecuencia que los alertaría si eran movidos, dice la acusación.

Horas después, aproximadamente a las 8 p.m., después de que los pasajeros comenzaron a abordar el próximo vuelo, supuestamente Belloisi entró en el compartimento y sin saberlo envió una señal a los oficiales.

Cuando salió, los agentes encendieron una luz en los guantes de Belloisi que reveló que había tocado los ladrillos falsos.

También tenía una bolsa de herramientas roja vacía con él. Fue detenido y puesto bajo custodia. Los oficiales más tarde notaron que su chaqueta de American Airlines tenía cortes en el forro interior.

“La bolsa de herramientas roja y el forro interior de la chaqueta juntos habrían sido suficientes para llevar el contrabando incautado”, señala la acusación.

Belloisi, quien está libre con una fianza de $300 mil dólares, enfrenta cadena perpetua si es condenado.

Su abogado, David Besso, dijo que los cargos son exagerados. “El señor Belloisi ha trabajado para American Airlines durante 30 años. Tiene un historial impecable, sin antecedentes penales y estaba realizando sus deberes oficiales cuando establecieron una operación encubierta“, citó New York Post.

