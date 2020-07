El video de Thalía del que todos hablan: se encontró una rana y estalló con todas las palabrotas imaginables

Thalía lo hizo otra vez, y es que la cantante se volvió tendencia en Twitter tras un antiguo video donde la también actriz reacciona ante la aparición de una rana en su camino mientras disfrutaba de la naturaleza.

El video es de hace unos días, pero esta madrugada se volvió tendencia y se convirtió en uno de los favoritos en las redes sociales, provocando una serie de reacciones y los tan famosos memes.

En las imágenes, de tan solo 31 segundos, se muestra a Thalía con su característica actitud alegre y de animó disfrutando de la naturaleza, algo que cambiaría en tan solo unos segundos en una caminata.

Justamente lo más ‘controvertido’ fueron las reacciones de la cantante al encontrarse con una ‘rana‘ en el camino, pues explicó que el animal le genera un miedo inmenso, por lo que se asustó y comenzó a pronunciarse contra ella, con una sarta de palabras altisonantes.

Hahahahaha! Es neta que hay gente criticando a Thalía por su léxico en este video??? No sabía que eran tan bien hablados, al parecer ahora nadie dice groserías y menos en México… en fin, la hipocondríaca pic.twitter.com/KJuJwY12Bi

A veces me dan ganas de salir a saludar a Thalía, pero luego me acuerdo que le sale lo guarra y se me pasa. pic.twitter.com/M6LHXVvrkQ

— Gabriela Krueger (@magabo_) July 8, 2020