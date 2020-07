Liberan sin cargos a conductor tras trifulca con manifestantes BLM en Manhattan; otro caso similar en Long Island

Un conductor que supuestamente entró en pánico después de que su auto SUV fuese rodeado por manifestantes Black Lives Matters (BLM) anoche en Times Square, fue liberado por la policía sin presentar cargos.

Según el reporte, el grupo de protesta, principalmente ciclistas, rodeó su Dodge Durango en dirección oeste en la calle 42 y 6ta Avenida alrededor de las 9:10 p.m.

Los ciclistas intentaban retener el tráfico para el paso de la protesta cuando el conductor parece haber entrado en pánico e intentó alejarse de la multitud.

Una bicicleta fue lanzada debajo de su vehículo mientras se alejaba, desinflando sus neumáticos, al tiempo que los manifestantes golpeaban las ventanas del auto.

Nadie salió herido. Pero uno de los manifestantes fue llevado al hospital por un ataque de pánico, informó ABC News.

Después de alejarse de la multitud, los manifestantes persiguieron al vehículos dos cuadras hasta Broadway, donde la policía llevó al conductor no identificado al recinto policial local. Más tarde fue puesto en libertad sin cargos.

Un incidente parecido había sido reportado el lunes en Long Island (NY), donde el conductor Anthony Cambareri (36) fue detenido por presuntamente lanzar su SUV Toyota contra dos manifestantes de BLM.

Cambareri fue acusado de asalto y recibió una multa de comparecencia tras el incidente registrado alrededor de las 6:45 p.m. en Broadway, en la localidad Huntington Station.

Los dos manifestantes fueron trasladados al Hospital Huntington en condición estable, reportó New York Post.

Cops: Vehicle hits 2 protesters marching in Huntington

Witnesses say between 25 and 30 Black Lives Matters demonstrators were walking Monday night when an SUV struck the protesters. The driver was arrested. With ⁦@AntonioPlanas1⁩ https://t.co/hZJzoo9iwW

— John Asbury (@johnasbury) July 7, 2020