Madre orgullosa relata cómo su hijo se convirtió en el primer cubano en llegar a la Premier League

En agosto del 2019 logró debutar en primera división con el Norwich City Onel Lázaro Hernández Mayea y al pisar el campo se convirtió en un cubano histórico, al ser el primer futbolista de la isla en jugar en la Premier League.

A casi un año de distancia, su madre orgullosa concedió una entrevista para BBC Sport, en la que relató todo lo que tuvo que pasar su hijo para llegar a una de las ligas más importantes del mundo, siendo que históricamente, el fútbol no es uno de los deportes en los que destacan los cubanos.

Yaneisi Mayea, madre de Onel, relató que todo comenzó cuando ella conoció a un turista con el que emigró a Alemania y se casó; sin embargo, su hijo, quien en ese entonces tenía 4 años se quedó en Cuba con su abuela, debido a que su padre no quiso firmar un documento necesario para que pudiera llevárselo. No fue sino hasta dos años después que consiguió el permiso del progenitor y se pudo llevar a Onel al Viejo Continente.

“Era difícil dejarlo, por supuesto, pero su padre necesitaba firmar un documento autorizándome a llevarlo a Alemania y se negó. Onel se quedó con mi madre durante dos años antes de que su padre finalmente aceptara dar permiso”, relató Mayea.

