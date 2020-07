“¿Por qué el quinto partido? Deben pensar en el sexto”: Bora Milutinovic exigió objetivos mayores para el Tri en el Mundial

Bora cree que la Selección Mexicana tiene para llegar lejos en Qatar 2022

El Foro del 45 aniversario de las relaciones bilaterales entre México y Qatar, contó con la colaboración de figuras importantes como el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa quien dejó claros los objetivos para el Tri en el Mundial de Qatar 2022.

El directivo apuntó que el quinto partido sigue siendo la meta, luego de que la Selección Mexicana no ha podido alcanzar esta fase desde México 86′.

“La Federación tiene expectativas en dos ramas, la primera es clasificar de la mejor manera posible y llegar mejor preparados a la competencia, y en estar entre los primeros ocho con este quinto partido, el reto es de Gerardo Martino y de toda la gente de selecciones, y el segundo objetivo es traernos las mejores experiencias que se hayan vivido, y la mejor retroalimentación para nuestra organización del Mundial conjunto del 2026″, explicó Yon de Luisa.

En el evento también estuvo el técnico que precisamente llevó al Tri a sus últimos cuartos de final en la Copa del Mundo, Bora Milutinovic, quien no estuvo de acuerdo con estos objetivos, puesto que México debería plantearse llegar más lejos.

“Yo estoy esperando que México logre llegar más lejos, pero, algo debo saber: se habla del quinto partido, ¿por qué? Se debe hablar del sexto partido, un objetivo más grande que eso“, apuntó el entrenador.

#Losintratables Bora Milutinovic dirigió a 5 selecciones Mexico 86, Costa Rica 90, USA 94, Nigeria 98 y China 2002 pic.twitter.com/uUfexvpdee — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) March 20, 2014

Bora mencionó las dificultades que había antes en el fútbol mexicano y ahora tienen la ventaja de que ya hay más jugadores en Europa.

“Recuerdo en 1986 solo teníamos a un jugador en el extranjero que era Hugo Sánchez, ahora casi no hay jugadores en México, todos fuera y eso es una gran ventaja y lo que deben pensar es prepararse en todo sentido para darle alegría a tanta afición, ahora que se venció a Alemania en Rusia 2018 se hablaba de ser campeón del mundo pero se debe ir paso a paso y no dudo que la afición va a vivir una fiesta en Qatar y no dudo que se va a pasar al sexto partido”, declaró.

Mexico '86

Bora Milutinovic & Hugo Sánchez (Photo: Paul Popper/Popperfoto via Getty Images) pic.twitter.com/m7hW0kZwoF — Football Past (@thecentretunnel) February 27, 2020

Bora Milutinovic ahora se desempeña como asesor del Comité de Deliberación de Qatar 2022 y se encuentra ilusionado por la cantidad de mexicanos que visitarán el país de medio oriente en el Mundial.

“Yo estuve en Qatar por primera vez en el 93 y uno debe venir para darse cuenta de qué país es este, y que bueno que se puede tener un Mundial tan cerca de África, hay cuatro estadios súper modernos y la gente habla del calor pero en el estadio la temperatura será de 22 grados, se jugará en temperaturas perfectas y la gente podrá ver en un día hasta dos partidos por la corta distancia entre los estadios. Espero que México venga a este Mundial porque van a conocer a un maravilloso país que es Qatar“, comentó.