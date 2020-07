Un hombre perdió su trabajo después de ponerse violento por pedirle usar cubrebocas en un Costco de Florida, el video de hizo viral

Un incidente en un Costco de la Florida le costó el trabajo a un hombre que fue grabado en un video que se hizo viral.

Un hombre que portaba una camiseta roja con la leyenda “corriendo por el mundo desde 1976”, grita de manera violenta “me siento amenazado”, diciéndole a un comprador que dejara de grabar con su teléfono después que una anciana le solicitó que cumpliera con la política de usar un cubrebocas al interior del establecimiento.

Billy Corben, un director de documentales que vive en Miami, obtuvo el video del hombre que grabó la escena para después difundirlo a sus más de 82,000 seguidores con el hashtag #BecauseFlorida. Desde el lunes el video se volvió viral.

Florida man at Fort Myers Costco in "Running the World Since 1776" shirt flips out on elderly woman who asked him to wear a mask and man who defended her #BecauseFlorida (via @profjaffar ) pic.twitter.com/PDOvi33qHK

El hombre en el video fue identificado como Daniel Maples que se desempeñaba como agente de ventas desde 2006 en la agencia Ted Todd Insurance, según su biografía publicada en la página de la agencia que destacaba que a Maples “le gusta viajar, cocinar, hacer yoga y ser mentor”. Sin embargo, el martes, la biografía de Maples fue eliminada del sitio después que la agencia publicó un comunicado informando que lo había despedido.

Thank you to everyone for their comments and messages raising awareness about a former employee at Ted Todd Insurance. Their behavior in the video is in direct conflict with our company values and their employment has been terminated.

— Ted Todd Insurance (@TedToddAgency) July 7, 2020