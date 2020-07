Bed Bath & Beyond cerrará 200 tiendas en los próximos 2 años, las ventas se desplomaron un 50% durante la pandemia de coronavirus

La compañía aprovechará el vencimiento de los contratos de arrendamiento para recortar gastos de mantenimiento

Bed Bath & Beyond planea cerrar en todo el país unas 200 tiendas en los próximos dos años. El miércoles 8 de julio, la compañía publicó la presentación que entregó los inversionistas y reveló que Bed Bath & Beyond tiene la intención de “inclinarse hacia el cierre de tiendas” y “aprovechar los vencimientos significativos de los contratos de arrendamiento que están por vencerse”.

Desde su fundación en 1971, Bed Bath & Beyond ha sido un destino de artículos para el hogar que atrae a los compradores debido a que es considerada como una tienda conveniente y asequible. Sin embargo, la empresa ha fracasado en sus ventas durante los últimos años debido a la falta de liderazgo y a diversas luchas financieras que junto a la pandemia de coronavirus la obligarán a cerrar unas 200 tiendas en los próximos dos años.

Aunque la compañía también es propietaria de cadenas de tiendas Buy Buy Baby y Cost Plus Inc., los cierres afectarán en su mayoría a las sucursales de Bed Bath & Beyond. La empresa aprovechará los vencimientos de los contratos de arrendamiento que se aproximan para recortar los gastos de mantenimientos de las tiendas.

La mayoría de los empleados y trabajadores administrativos fueron dados de baja por la pandemia de coronavirus que provocó el cierre temporal de sus sucursales desde el 23 de marzo.

Bed Bath & Beyond sufrió una pérdida neta de $309.29 millones de dólares durante el primer semestre, que se ubicó debajo de los $371 millones de dólares que perdió el año pasado. Las ventas se desplomaron un 49%, lo que originó que bajaran de $2,570 millones de dólares del 2019 hasta $1,310 millones de dólares. La caída de las ventas se originó principalmente por el cierre temporal de las sucursales, dijo Gustavo Arnal, el director financiero de la compañía.

La disminución de las ventas de la empresa provienen desde poco antes de la pandemia, según lo informó el sitio Business Insider cuando el minorista anunció sus planes de cerrar 44 sucursales en ocho estados del país.

La historia

En 1999 la compañía alcanzó los $1,000 millones de dólares en ventas. En el año 2000 la empresa contaba con 311 tiendas en 43 estados. En 2002, Bed Bath & Beyond adquirió al minorista de salud y belleza Harmons, seguido por la cadena de tiendas navideñas Christmas Tree Shops.

Desde ese momento sus principales competidores han sido los sitios de comercio electrónico así como las cadenas de autoservicio como Walmart y Target.

En Noviembre de 2019, Mark Tritton, exdirector de marketing de Target, asumió como CEO de la compañía después que el grupo de inversionistas presionaron para destituir a Steven Temares, a quién culparon junto a los directivos, de no adaptarse al modelo de ventas al por menor. La falta de estrategias de la compañía llevaron a Bed Bath & Beyond al estancamiento de sus ventas.

