Hombre muere al explotarle un fuego artificial en el pecho

Un hombre de 33 años murió en Jersey City (NJ) el 4 de julio cuando un fuego artificial que sostenía explotó en su pecho.

La víctima, que no ha sido identificada, fue “golpeada en el pecho por un fuego artificial” alrededor de la 1 a.m. del sábado frente a un complejo de viviendas en la calle Fremont, dijo una portavoz de la alcaldía.

Tras el estallido, fue llevado al Jersey City Medical Center, donde lo declararon muerto.

“Parece que pudo haber tenido el dispositivo en la mano cuando explotó, causando lesiones fatales”, dijo a New York Post la portavoz del alcalde, Kimberly Wallace-Scalcione.

Desde hace varias semanas, algunas ciudades del país, incluyendo NYC, han reportado incendios y heridos en una racha de explosiones ilegales de petardos, que algunos asocian con el ocio de la cuarentena y otros con protestas raciales.

