John Bolton advierte que Trump busca beneficiarse de la reunión con López Obrador

El exasesor de Seguridad Nacional dio entrevista a Andrés Oppenheimer en CNN en Español

Opositores de los presidentes estadounidense Donald Trump y mexicano Andrés Manuel López Obrador critican la reunión que sostuvieron en la Casa Blanca, al considerar que fue un mensaje de apoyo al republicano camino a la reelección presidencial, a pesar de sus insultos a los inmigrantes de México.

A esa postura se suma el exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien con motivo de su libro The Room Where It Happened (La habitacion donde ocurrió), dio una entrevista al periodista Andrés Oppenheimer en CNN en Español.

“Creo que López Obrador ha trabajado duro en varios temas muy difíciles”, expresó el exfuncionario en Oppenheimer Presenta. “Obviamente, los beneficios de esta reunión para celebrar la entrada en vigor del T-MEC es algo que Trump ve de cara a sus intereses políticos para las elecciones de noviembre, así que no sé realmente qué se pueda lograr con esta reunión”.

En un adelanto compartido a este diario Openheimer pregunta a Bolton si al presidente Trump le cae bien el presidente mexicano, quien durante su campaña presidencial en 2018 afirmó que su país no sería “piñata” de ningún líder extranjero, además de escribir el libro Oye, Trump, en respuesta a los insultos a mexicanos e inmigrantes, a quienes el republicano llamó “criminales” y “violadores”.

“Mira, creo que las conversaciones que escuché, en las que participaron los dos, tuvieron un tono amigable y respetuoso de ambas partes”, compartió Bolton.

En su mensaje conjunto, el presidente López Obrador dijo al republicano que había “agravios que no se olvidan” contra su país, pero prefirió mantener una postura cordial, además de defender a los inmigrantes.

“Se trata de una comunidad de gente buena y trabajadora que vino a ganarse la vida de manera honrada y que mucho ha aportado al desarrollo de esta gran nación”, dijo el líder mexicano durante su discurso en el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca.

La amplia conversacion con Oppenheimer se transmitirá este domingo a las 8:00 p.m. del Este, donde Bolton abordó varios temas, como la relación con América Latina.

Openheimer incluso preguntó a Bolton si el presidente Trump busca reunirse con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, tomando en cuenta que durante los 17 meses en la Casa Blanca el exfuncionario fue parte de la estrategia de EE.UU. para apoyar a Juan Guaidó como líder de esa nación.

La publicación del libro de Bolton –que ofrece detalles sobre el conflicto que desató el juicio político contra el presidente Trump– ha sido criticada por el mandatario estadounidense y su equipo de colaboradores, al considerar que revela información que pone en peligro la seguridad nacional.