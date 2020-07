Masacre: cuatro muertos y tres heridos dejó balacera de pandillas en Nueva Jersey

Siete hombres fueron baleados y cuatro de ellos murieron en una lluvia de disparos en Paterson (Nueva Jersey).

La masacre ocurrió en el área de las calles Harrison y Carroll justo después de las 11 p.m. del martes.

Cuatro personas sufrieron heridas críticas y fueron trasladadas al St. Joseph’s Regional Medical Center, donde más tarde murieron.

Los fallecidos fueron identificados como Al Malik Williams (37), Otis Smith (37), Unique Jones (22) y Nygier Barrett (25). Otros tres jóvenes no identificados de entre 19 y 24 años fueron atendidos en condición estable.

Se cree que el incidente está relacionado con pandillas. Los pistoleros huyeron de la escena en un vehículo negro y no se han hecho arrestos.

La policía estaba procesando una gran escena del crimen, con múltiples disparos y vehículos alcanzados por balas, destacó ABC News.

En 2020, 11 personas han muerto y 56 han sido heridas en 43 balaceras en Paterson que, como muchas otras ciudades del país, incluida Nueva York, ha tenido una gran cantidad de tiroteos este año.

“Claramente, la gravedad de este incidente habla de problemas más grandes que la violencia urbana que deben abordarse en el futuro inmediato. (…) Tanto la prevención de la pérdida de vidas y la seguridad pública son primordiales para mi agenda y personalmente participaré en el proceso para frenar este tipo de incidentes atroces”, dijo el alcalde Demócrata de Paterson, Andre Sayegh.

La investigación permanece activa y en curso. La Fiscalía del Condado Passaic pide a cualquier persona con información adicional que llame a la línea de sugerencias al 1-877-370-PCPO, envíe un correo electrónico a tips@passaiccountynj.org o se comunique con la Oficina de Detectives de la Policía al 973-321-1120.

