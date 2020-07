Mueren en EE.UU. los siameses más viejos de la historia

Ronnie y Donnie Galyon, los siameses más longevos registrados en la historia, murieron el pasado 4 de julio a los 68 años en Beavercreek (Ohio), después de experimentar “una disminución en su salud en los últimos 10 años”, según Guinness World Records.

“Llegaron a 68 (años), y no podían pedir nada más”, dijo su hermano Jim Galyon a Associated Press. “Sus cuerpos estaban cansados ​​y ya era hora”.

Ronnie y Donnie nacieron unidos en el abdomen en octubre de 1951, y se quedaron así, ya que los médicos consideraron que separarlos iba a ser un riesgo demasiado alto para su vida.

Con su larga vida superaron el récord anterior de sus “héroes” Chang y Eng Bunker, otro par de siameses que vivieron 62 años y 251 días antes de morir en 1874.

Otros registros no oficiales hablan de los italianos Giacomo y Giovanni Battista Tocci, nacidos en 1877 y que habrían vivido 63 años, aunque se desconoce la fecha exacta de su muerte en 1940.

“Es con lo que siempre soñamos Donnie y yo (…) desde que éramos niños”, dijo Ronnie a CBS, cuando establecieron su marca histórica de longevidad, en 2014.

Según Guinness, aunque compartían su cuerpo, estos gemelos no eran tan parecidos en personalidad, ya que uno era tranquilo mientras que el otro era temperamental. También tenían diferentes puntos de vista sobre la política.

De niños, ayudaron a ganar dinero para mantener a su familia viajando juntos en espectáculos y carnavales, aunque se retiraron en 1991.

Según los informes, la familia está organizando un funeral para la próxima semana, de manera que haya tiempo suficiente para construir un ataúd lo suficientemente grande donde quepan ambos, detalló la revista People.

