Otro exintegrante de Menudo sale del clóset y revela su homosexualidad

Buenas tardes familia 🌞 hoy estaré platicando con mis amigos de @elpoderdelatardepuertorico @anielrosario @gricelmamery por @megatvlive a las 2pm sobre mi tema “Veneno Y Traicion” y otras cosas más. No se lo pierdan! Relaciones Públicas: @grandeseventospr @liddagarciaacosta Mgmt @eclectikmgmt