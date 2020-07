Pequeño triunfo para Trump: Corte Suprema envía a tribunales menores pleito con Cámara por reportes financieros

Aunque perdió una batalla en la Corte Suprema, el presidente Donald Trump logró un triunfo mínimo tras la decisión de los jueces de enviar a un tribunal inferior la decisión sobre la petición del Congreso para revisar los estados financieros del mandatario. Esto significa un bloqueo para los demócratas.

El presidente Trump esperaba que los magistrados tomarán una determinación final, a fin de dejar este conflicto zanjado en el proceso electoral, pero no ocurrió así y acusó que es víctima de “persecución política”.

La opinión sobre este caso fue escrita por el presidente del Máximo Tribunal, el juez John Roberts, y fue respaldada 7 votos a favor con 2 en contra de los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito.

El caso tiene enfrentados a los abogados personales del presidente Trump contra los demócratas de la Cámara de Representantes, quienes solicitan los registros de la firma de contabilidad de Mazars USA y de los bancos Deutsche Bank y Capital One con el propósito de investigar si el Congreso debería enmendar las leyes federales de conflictos de intereses y de divulgación financiera, así como las leyes que regulan los bancos.

La defensa del presidente y los republicanos temen que si se permite la revisión de dichos documentos, los demócratas filtren la información a la prensa.

El caso llegó a la Corte Suprema porque los abogados del presidente Trump consideran que las citaciones no están relacionadas con asuntos oficiales, sobre los cuales deben vigilar los congresistas.

“La Corte Suprema envia el caso de vuelta a una corte menor, los argumentos continuarán. Todo esto es una persecución política”, expresó. “Gané la cacería de brujas de (Robert) Mueller y otras y, ahora, tengo que seguir peleando en una corrupto Nueva York. ¡No es justo para esta Presidencia o Administración!”.

