Pintan polémico gran letrero BLM frente a Torre Trump; acusan de mentir a manifestante que dijo haber sido arrollado en Nueva York

La alcaldía de Nueva York ya está pintando un extenso letrero amarillo de “Black Lives Matter” en el asfalto de la 5ta Avenida directamente frente a Trump Tower, un proyecto que el mandatario Donald Trump ha calificado como un “símbolo de odio” que consume dinero público y devaluará esa lujosa zona de Manhattan.

La ciudad cerró esa cuadra de la 5ta Avenida, entre las calles 56 y 57, esta madrugada, cuando el trabajo de pintura comenzó.

El alcalde Bill de Blasio y el Rev. Al Sharpton participaron, ayudando a pintar la letra “L” (Lives), mientras los espectadores cantaban “Black Lives Matter”, reportó NBC News.

Desde la elección de Trump en noviembre de 2016, esa zona ha sido de paso restringido y escenario de varias protestas, por ser su residencia oficial en la ciudad.

El anuncio de este proyecto generó a fines de junio un intercambio de insultos entre el mandatario Trump y el alcalde De Blasio.

Tensiones raciales han revivido en todo el país tras la muerte de George Floyd el 25 de mayo, por flagrante abuso policial en Minnesota.

Keith Harrison, un manifestante de Black Lives Matter (BLM) que afirmó haber sido atropellado por un automóvil en Long Island (NY), fue acusado ayer de presentar un informe falso, dijo la policía de Suffolk.

Harrison (56) estuvo en la protesta BLM en Huntington Station el lunes alrededor de las 6:45 p.m. cuando un conductor golpeó a uno de los manifestantes con su auto. Presuntamente presentó un informe policial afirmando que él también había sido arrollado, pero una investigación demostró lo contrario, dijeron los policías.

La policía ha dicho que otro hombre, Jeremiah Bennett (26), sí resultó herido cuando Anthony Cambareri supuestamente acercó su auto al grupo de unos 20 manifestantes.

Bennett rebotó en el capó del vehículo y sufrió daños en la muñeca, el brazo y la espalda, informó el diario Long Island Herald.

“Este hombre intentó matar a personas con su automóvil”, escribió Bennett en Facebook, según el periódico.

Otro manifestante publicó un video de policías deteniendo a Cambareri después del incidente, en el que se le puede escuchar diciéndoles: “Este hombre golpeó a uno de nuestros manifestantes con su automóvil”.

Cambareri, de 36 años, fue acusado de asalto en tercer grado y recibió una multa. Aún no se ha establecido una fecha para su lectura de cargos.

A Harrison se le emitió un boleto de comparecencia por un cargo de informar falsamente un suceso, reseñó New York Post.

El martes se presentó un incidente similar cerca de Times Square (NYC), cuando un conductor supuestamente entró en pánico después de que su auto SUV fuese rodeado por manifestantes BLM; pero horas después fue liberado por la policía sin cargos.

