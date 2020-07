Por múltiples contagios de coronavirus: Nashville SC es retirado del torneo MLS is Back

El club siguió los pasos del FC Dallas y ahora son dos equipos menos en la competencia

Luego de que el FC Dallas fuera retirado del torneo MLS is Back, que se celebra en Orlando desde el miércoles pasado, otro equipo siguió sus pasos y fue por la misma razón: el Nashville SC, quien en los últimos días reportó 9 casos positivos por COVID-19 de sus jugadores.

Nashville SC withdrawn from MLS is Back Tournamenthttps://t.co/xxWkIbeVy3 — MLS Communications (@MLS_PR) July 9, 2020

Este jueves la liga reportó los hechos a través de un comunicado, en el que anuncian que la decisión se tomó para salvaguardar la salud del resto de los jugadores, tanto del equipo como de los otros participantes en la competencia.

“Hemos retirado a Nashville SC del Torneo Especial MLS is Back. Debido al número de pruebas positivas, el club no ha podido entrenar desde su llegada a Orlando y no podría jugar partidos. Cada decisión que tomamos en nuestro regreso se hace con el bienestar de nuestros jugadores, personal, oficiales y todos los participantes como prioridad”, dijo el comisionado de la MLS, Don Garber, a través de la misiva.

Como consecuencia de la retirada de estos dos equipos, la liga modificó los grupos y el formato de clasificación a la fase final, lo cual también se explica en el documento.

Noticias📰 ◾️@NashvilleSC ha sido retirado del Torneo.

◾️@VamosFire pasará del Grupo 🅰 al Grupo 🅱.

◾️La nueva estructura es de 6️⃣ grupos de 4️⃣ clubes.#MLSisBack pic.twitter.com/AiraCTKSRP — MLS Español (@MLSes) July 9, 2020

Ahora el torneo lo conforman seis grupos de cuatro equipos cada uno y Chicago Fire ha pasado del Grupo A al Grupo B, uniéndose a San Jose Earthquakes, Seattle Sounders FC y Vancouver Whitecaps FC.

¡Así quedan los grupos para el Torneo Especial #MLSisBack!👇 pic.twitter.com/7YXfWr3qs5 — MLS Español (@MLSes) July 9, 2020

En cuanto a la fase final, ahora avanzarán los dos mejores equipos de cada grupo y los cuatro mejores terceros.