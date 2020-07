VIDEO: Ja Morant, de los Memphis Grizzlies, sorprende a su padre al regalarle un auto

Durante años, Ja Morant recibió el apoyo de su papá para cumplir su sueño de convertirse en jugador de la NBA, por ello, el día que lo firmaron los Memphis Grizzlies, en el 2019, se propuso devolverle un poco de lo recibido y sólo tardó unos meses en lograrlo.

Con lo ahorrado durante este tiempo, el novato por fin le pudo dar una gran sorpresa a su papá, al regalarle un Dodge Charger último modelo.

.@JaMorant got his dad a new car

His biggest fan since before the NBA 👏 pic.twitter.com/OqQoEoHjbg

