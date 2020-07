A O.J. Simpson la pandemia no le impide celebrar su cumpleaños sin medidas sanitarias

O.J. Simpson llegó a los 73 años el jueves pasado y celebró en grande su cumpleaños, en una fiesta en Las Vegas donde pese a su edad y a que está dentro de la población vulnerable, no tuvo ningún reparo en incumplir las medidas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.

En un video difundido por TMZ se ve al exjugador de futbol americano circular en el interior del Jing de Downtown Summerlin, en Las Vegas, donde se aprecia que tiene mucho contacto físico, ya que saluda de mano, abraza y no usa cubrebocas. Vale la pena recordar que usar la mascarilla en público y al caminar por los restaurantes en Las Vegas es obligatorio, ésta se puede quitar sólo en la mesa.

O.J. Simpson Partying In Vegas For Quarantine Birthday Without a Mask https://t.co/fhVRVZvCid

— TMZ (@TMZ) July 10, 2020