El día que la soldado Vanessa Guillén se pronunció sobre los suicidios en el Ejército de EEUU

El 27 de noviembre del año pasado, la soldado Vanessa Guillén alertó de manera muy sútil sobre el problema del alto número de suicidios en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Aunque muy limitado para llegar a conclusiones, del mensaje se desprende claramente la inquietud de la joven de 20 años, en ese entonces destacada en la base militar Fort Hood, en Texas, por el tema.

Guillén, cuyos restos hallados en una zona cerca del río León fueron confirmados esta semana, retuiteó una imagen de otra usuaria con un comentario que leía: “La tasa de suicidios está creciendo dentro del Ejército de Estados Unidos…pero nadie habla de eso porque todos pensamos que nosotros lo tenemos resuelto”. La imagen que acapara la publicación indica: “Uniéndose al Ejército”. El post inicial, además, incluye la frase “Sco pa tu manaa?”, que significa “¿Qué opinas de esto?”

Cuando la soldado compartió el tuit se había cumplido más de un año desde que superó el “BCT” del Ejército o “Entrenamiento Básico de Combate”, según lo anunció Vanessa en la misma red social.

El también llamado “boot camp” -que consta de tres fases- es el paso inicial para ingresar al Army.

El 23 de agosto, la soldado de origen mexicano, celebraba públicamente haber pasado el reto con un mensaje que leía: “¡Gracias a Dios por este logro!”. La etiqueta #Armystrong formaba parte de la publicación.

The suicide rate is rising within our U.S. Military.. but no one talks about that y’all just think we got it made https://t.co/8suuydJkaU

— Ta-mah-Jay (@MadjtheVahge) November 28, 2019