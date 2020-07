Las secuelas del atentado: Salvador Cabañas ya no ve bien de un ojo

El exdelantero de América brindó una entrevista donde declaró que tiene nuevas secuelas

El 25 de enero del 2010 fue un día fatídico para Salvador Cabañas, ya que sufrió un atentado que casi termina con su vida, pero con lo que sí acabó fue con su carrera. Hoy, a diez años y medio de distancia, el exdelantero concedió una entrevista en la que reveló que tiene nuevas secuelas a raíz del disparo que recibió en la cabeza.

En la charla que concedió para el programa colombiano El Alargue, de Caracol Radio, Chava confesó que tiene problemas en uno de sus ojos.

“Tengo ya problemas de la vista y no voy a recuperarme nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da muchas complicaciones cuando juego”, explicó el exjugador, quien luego de accidente vio truncada su carrera como goleador en América y en la selección de Paraguay.

Salvador Cabañas: "Todos los partidos que jugué en la Selección fueron importantes, pero el que siempre recuerdo fue contra #Brasil que ganamos 2-0, recuerdo que fue el día del padre y yo le había prometido un gol a mi papá".@Universo970py @SomosGEN pic.twitter.com/PWu5b5Duwh — Oscar Lial (@LialOscar) July 10, 2020

Cabañas, quien hace poco trabajó como asistente técnico en los Cafetaleros de Chiapas, del Ascenso MX, regresó con su familia a su natal Asunción, lugar desde donde ofreció la entrevista y contó que la Federación Paraguaya le ha dado la oportunidad de trabajar y convivir con los futbolistas de la Selección cada vez que hay una convocatoria. Entrena, viaja y expone su historia como ejemplo de vida y superación.

“Siempre les digo que se metalicen, que confíen en ellos y que siempre van a lograr lo que sueñen”, añadió.

#ElAlargue "Me enorgullece ser un ejemplo de superación": Salvador Cabañas El ex delantero de la Selección Paraguaya habló de su vida luego de la tragedia sufrida en 2010 y recordó los mejores momentos de su carrera. Escúchelo aquí: https://t.co/SV5Jxwxd65 pic.twitter.com/opV5EnmzsE — Alargue Caracol (@AlargueCaracol) July 10, 2020

Finalmente, el exfutbolista explicó que a México lo recuerda con mucho cariño, ya que es el país donde fue más feliz y donde mejor lo trataron, desde que llegó a un club pequeño como Jaguares de Chiapas, hasta que se convirtió en la estrella de América, a pesar de que nunca pudo levantar un título de liga.