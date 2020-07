CEO de Goya no se va a disculpar por apoyar a Trump, y dice que antes se alió con Barack Obama y Michelle

El CEO de Goya, Robert Unanue, se reafirmó en que Estados Unidos está bendecido con Trump como "constructor"

El CEO de Goya, Robert Unanue, dijo en entrevista con Fox & Friends que utilizó su derecho a la libre expresión cuando exaltó la labor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca este jueves.

“Es represión al derecho de expresión”, indicó este viernes a la cadena en una entrevista en la que reaccionó a las críticas y al boicot en redes por su apoyo al mandatario.

El ejecutivo de origen español recordó que en el 2012 se alió al presidente Barack Obama y a su esposo Michelle para impulsar la iniciativa “My Plate” o “Mi Plato”, un programa dirigido por el Departamento de Agricultura federal para brindarle herramientas educativas a las familias para que seleccionar opciones de alimentos más saludables.

“En el 2012, hace ocho años, fui llamado por Michelle Obama a Tampa y estaban mencionando el lanzamiento de ‘Mi Plato’, que ponía la pirámide nutricional en una porción controlada en el plato. Ellos querían acercarse a la comunidad afroamericana y a los hispanos para que comieran más nutritivo. Así que ellos nos llamaron como la marca hispana más reconocidad en Estados Unidos y yo fui”, planteó el presidente de Goya Foods. “Yo fui a la Casa Blanca e introduje el Mes de la Herencia Hispana del presidente Obama”, insistió Unanue para destacar su colaboración con administraciones demócratas.

“Así que, es permitido que tú hables bien o elogies a un presidente, pero no se te permite, cuando yo fui llamado para ser parte de esta comisión de ayuda en economía y prosperidad educativa, y tú haces un comentario positivo, de repente no es aceptable”, argumentó.

“Así que yo no me estoy disculpando por decir lo que dije, y especialmente si te llama el presidente de Estados Unidos, tú vas a decir no. Lo siento, estoy ocupado; no, gracias. Yo no le dije eso a Obama y no le dije eso al presidente Trump”, concluyó.

En un encuentro con los medios en el Jardín de las Rosas como parte del lanzamiento de la Iniciativa Hispana de Prosperidad.

“Nosotros somos realmente bendecidos de tener un líder como el presidente Trump que es un constructor”, dijo el CEO de la mayor empresa hispana de alimentos en el país.

“Contamos con un increíble constructor, y nosotros oramos. Nosotros oramos por nuestro liderazgo, nuestro presidente”, insistió.

Casi de inmediato las redes se activaron con hashtags como #BoycottGoya, #GoyaFoods y #Goyaway para pedirle a los consumidores de la marca que dejen de patrocinar los productos.

Al llamado se unieron influyentes líderes demócratas como el exsecretario de Vivienda, Julián Castro, y la representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez.

Los usuarios que piden un boicot cuestionan que el presidente de Goya apoye a un presidente cuyas políticas económicas y migratorias han impactado gravemente el bienestar de millones de hispanos en Estados Unidos.