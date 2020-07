Incendio destruye la Misión San Gabriel, histórico edificio del sur de California

El techo de la Misión y mucho del interior fueron devastados antes de que los bomberos pudieran apagar el fuego

La Misión San Gabriel, uno de los edificios más históricos de California, sufrió devastadores daños luego de un incendio ocurrido la mañana del sábado.

El techo de la misión fue destruido, igual que mucho del interior del edificio fundado hace 249 años. La misión, localizada en la ciudad de San Gabriel, unas 10 millas al este de Los Ángeles, fue la cuarta misión edificada por los misioneros españoles en el estado.

**Video** San Gabriel (CA) FD: 4th Alarm at Mission San Gabriel Archangel, Early morning fire destroyed the roof structure and severely damaged the nave of this historic structure built in 1791. pic.twitter.com/lSs6AD9rLc — Chris Conkle (@cconkle) July 11, 2020

Las autoridades dijeron que el fuego comenzó alrededor de las 4:30 am. No hubo lesionados, pero muchos de los artefactos originales del siglo XVIII fueron afectados. El altar fue salvado por los bomberos.

Saw this fire at the San Gabriel mission this morning as I was heading out for my walk. pic.twitter.com/LXotfmEAQ2 — Jerome G. (@CAScrubJay) July 11, 2020

El arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, llegó desde temprano al lugar y expresó su tristeza en un tuit.

Our beloved #SanGabrielMission, founded in 1771, devastated by fire before dawn. St. Junípero Serra, pray for this land that you helped to found. pic.twitter.com/aX0X4qCvJ7 — Abp. José H. Gomez (@ArchbishopGomez) July 11, 2020

Las causas del incendio se investigan, pero el incidente ocurre en tiempos en los que algunos monumentos de colonizadores españoles son vandalizados en el contexto del movimiento antiracista de Estados Unidos.

Una estatua de Fray Junípero Serra se erigía frente a la entrada principal de la iglesia, pero fue movida a otro stio. La iglesia tenía programado reabrir el siguiente fin de semana.