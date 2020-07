Muere estrella del patinaje de una extraña enfermedad autoinmune

La estrella holandesa del patinaje de velocidad, Lara Van Ruijven, falleció este viernes a los 27 años de edad tras perder la batalla contra una extraña enfermedad autoinmune que le fue diagnosticada hace unos días.

La Federación Internacional de Patinaje (ISU) publicó en su web la noticia la noche del viernes. En el documento explican que Van Ruijven fue hospitalizada en Perpiñán, Francia, donde estuvo dos semanas, tras caer enferma durante una concentración de entrenamiento.

Durante este tiempo la campeona del mundo en la modalidad de “short track”, fue diagnosticada con un desorden autoinmune, fue puesta en coma artificial y sometida a intervenciones quirúrgicas; sin embargo, la joven murió este viernes.

“La ISU está muy triste por la noticia de la muerte de Lara. Toda la comunidad del patinaje está en shock por esta terrible pérdida“, afirmó Jan Dijkema, presidente de la ISU.

The ISU learned of the tragic news that Lara van Ruijven, the Dutch Short Track World Champion, passed away on July 10, 2020.

The ISU family shares its heartfelt condolences with Lara's family, friends and teammates 🧡

Read more 🔗: https://t.co/YvCqMCxTHi#panterLara pic.twitter.com/Sqo3XEAMZs

— ISU Speed Skating (@ISU_Speed) July 10, 2020